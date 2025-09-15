Ufficiale Il Real Madrid blinda un suo giovane talento: nuovo accordo con Joan Martinez

Il Real Madrid rinnova il contratto del giovane talento Joan Martínez. 18 anni, difensore centrale, il giocatore si è legato al club fino al 2029. Ad annunciarlo lo stesso giocatore, attraverso i propri canali social:

"Continuo ad ampliare il legame con il miglior club del mondo. Il sostegno che ho ricevuto dal club e dai tifosi in quest'ultimo periodo è qualcosa che porterò sempre con me. Grazie ai miei amici, alla mia famiglia e a tutto quello che mi circonda per averlo reso possibile. Hala Madrid".

Attualmente il giocatore è aggregato al Real Madrid Castilla, che milita nella Primera Federación che equivale alla nostra Serie C. Secondo quanto informa As, il giocatore ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.