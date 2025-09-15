Ufficiale
Il Real Madrid blinda un suo giovane talento: nuovo accordo con Joan Martinez
TUTTO mercato WEB
Il Real Madrid rinnova il contratto del giovane talento Joan Martínez. 18 anni, difensore centrale, il giocatore si è legato al club fino al 2029. Ad annunciarlo lo stesso giocatore, attraverso i propri canali social:
"Continuo ad ampliare il legame con il miglior club del mondo. Il sostegno che ho ricevuto dal club e dai tifosi in quest'ultimo periodo è qualcosa che porterò sempre con me. Grazie ai miei amici, alla mia famiglia e a tutto quello che mi circonda per averlo reso possibile. Hala Madrid".
Attualmente il giocatore è aggregato al Real Madrid Castilla, che milita nella Primera Federación che equivale alla nostra Serie C. Secondo quanto informa As, il giocatore ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Le più lette
1 Chivu, i primi dubbi della società e la rivoluzione mancata nonostante i quasi 90 milioni spesi. Tutto sulla crisi dell'Inter che rischia di perdere un anno: meglio buttar subito dentro i giovani
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile