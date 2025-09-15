Ufficiale Calabria perde l'allenatore dopo poche giornate: il Panathinaikos cambia guida tecnica

Cambio panchina al Panathinaikos. Il club greco ha reso noto l'esonero del tecnico Rui Vitoria con uno stringato comuinicato. Decisivo il ko in campionato sul campo del Kifisias per 3-2. A inizio stagione, la squadra, che ha tra le sue fila anche l'italiano Davide Calabria, era uscita al secondo turno di Champions League, eliminata dai Rangers. Retrocessa in Europa League, ha eliminato Shakhtar Donetsk e Samsunspor, entrando così nel tabellone principale. In campionato invece il Pana ha ottenuto un solo punto in due partite.

55 anni, Rui Vitoria era sulla panchina del Panathinaikos dall'ottobre 2024. Alla sua guida la squadra ha chiuso lo scorso campionato al 2° posto e si è spinto fino agli ottavi di finale di Conference League, eliminato dalla Fiorentina.