Il Real Madrid si muove per Van de Beek. Si tratta per il prestito annuale

Il Real Madrid sta monitorando la situazione di Donny Van de Beek. Il centrocampista del Manchester United - come riportato dal Daily Mirror - è in uscita: Ancelotti ha già sondato il terreno, i blancos vorrebbero convincere i Red Devils a cedere il centrocampista olandese in prestito per una stagione, una soluzione che potrebbe far comodo anche al club inglese.