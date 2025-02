Ufficiale Il Reims riaccoglie Siebatcheu: l'attaccante firma un contratto triennale

Ritorno a casa per Jordan Siebatcheu. L'attaccante 28enne ha firmato un nuovo contratto con il Reims, club in cui è cresciuto, fino al 2028. Questo il comunicato della società:

Lo Stade de Reims è lieto di annunciare il ritorno di Jordan Siebatcheu. L'attaccante americano 28enne, proveniente dall'Union Berlin nella Bundesliga, torna nella sua squadra di allenamento per 3 stagioni. Formatosi al Club, Jordan Siebatcheu si è unito all'accademia dello Stade de France a soli 7 anni, scalando rapidamente le classifiche fino a vincere il titolo di campione francese U19 nel 2015. Nello stesso anno, ha segnato il suo primo gol in Ligue 1 con la maglia rossa e Bianco. Le sue qualità atletiche e la sua intelligenza in area di rigore gli hanno permesso di diventare il capocannoniere del Club nella stagione 2017-18, anno in cui lo Stade de Reims ha vinto il titolo della Ligue 2, facendo colpo sui tifosi del Reims. Dopo un periodo in Svizzera, dove si è distinto come capocannoniere dello Young Boys nel 2022 con 27 gol, è in Germania che continua il suo percorso di crescita all'interno dell'Union Berlino. Potente e generoso nei suoi sforzi, questo solido attaccante di 1m91 sa come sfruttare la minima opportunità in area per far tremare le reti. Selezionato per la prima volta con gli Stati Uniti nel 2021, Jordan Siebacheu torna ora al suo club di allenamento, pronto a scrivere un nuovo capitolo con lo Stade de Reims".

Il direttore generale Mathieu Lacour ha così commentato: "È sempre un piacere vedere il ritorno di un giocatore formatosi nel Club. Jordy ha sempre fatto parte della nostra storia e il suo ritorno è una grande opportunità per rafforzare la nostra squadra. Lui ha dimostrato, sia a livello nazionale che internazionale, di essere un attaccante di qualità. Non vediamo l'ora di vederlo scendere di nuovo in campo a Delaune".