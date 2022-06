ufficiale Siebatcheu non arriverà in Italia, è un nuovo giocatore dell'Union Berlino

Non sarà in Serie A, almeno non per il momento, il futuro di Jordan Siebatcheu. Il possente centravanti franco-americano, accostato in passato anche a compagini del nostro campionato, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Union Berlino in Bundesliga.

Prelevato a titolo definitivo dagli svizzeri dello Young Boys per una cifra stimata intorno a 6 milioni di euro. Nei mesi scorsi era stato accostato a squadre come Venezia e Genoa.