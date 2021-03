Il Senegal passa ma il ct è sotto accusa per il pari con Eswatini: "Che schema è il 2-5-3?"

Dopo l'1-1 contro Eswatini, risultato clamoroso e che ha fatto rumore in Africa, il Senegal e le scelte del ct Aliou Cisse sono sotto accusa. Vero che i senegalesi erano già qualificati come primi nel girone ma è un pari certamente inatteso per la nazionale di Koulibaly e di Keita. Il portale Galsenfoot parla di "scelte tattiche incomprensibili". Perché il Senegal ha iniziato con un 3-5-2 e finito con un 2-5-3 che ha visto solo Koulibaly e Kouyaté difendere e davanti, con Keita, Manè e Diedhiou. Però tanti attaccanti non hanno significato gol, come il portiere di Eswatini comunque migliore in campo.