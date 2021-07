Il Siviglia presenta il portiere Dmitrovic: "Me la giocherò con Bono, a Monchi ho detto subito sì"

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Siviglia. Oggi i biancorossi hanno presentato infatti a media e tifosi il loro nuovo portiere Marko Dmitrovic, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Eibar e blindato con un contratto di quattro anni. "Venire al Siviglia è lo step perfetto per me", ha affermato l'estremo difensore serbo in conferenza stampa.

"È ciò che volevo e mi sento pronto. Sono felice e orgoglioso di questa scelta, ho tante ambizioni e me la giocherò con Bono per essere il portiere titolare. Voglio creare dei dubbi nella testa di mister Lopetegui e darò sempre il massimo per aiutare questo club. Scegliere è stato facile, ho detto subito sì a Monchi", le sue dichiarazioni.