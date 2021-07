Il sostegno di Pogba: "Sancho, Saka e Rashford: siate orgogliosi di voi. Avete avuto coraggio"

vedi letture

Continuano ad arrivare tanti messaggi di sostegno per i tre calciatori inglesi (Rashford, Saka e Sancho) che nelle scorse ore sono stati vittime degli insulti razzisti dei soliti "leoni da tastiera" dopo i rigori sbagliati nella finale di Euro2020 contro l'Italia. Paul Pogba ha preso le loro difese con un bel post pubblicato su Instagram: "Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho, sono orgoglioso di voi. Le partite si vincono e si perdono. Avete avuto il coraggio di tirare i rigori e avete dimostrato il vostro valore nell'aiutare il vostro Paese a raggiungere la finale. Non possiamo più tollerare o accettare il razzismo e non smetteremo mai di combatterlo. Voi dovreste tenere la testa alta ed essere orgogliosi. Siete esempi da seguire in questo bellissimo gioco. Non dimenticatelo mai. Siate orgogliosi di voi, il mondo del calcio è orgoglioso!”