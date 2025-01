Ufficiale Il Valencia fa spazio a Elmas: Caufriez torna al Clermont Foot 63 e vola a Salisburgo

Il Valencia vuole Eljif Elmas, ma deve prima liberare spazio per l'acquisto di un nuovo calciatore. Poco fa infatti il club spagnolo ha comunicato che Maximiliano Caufriez interromperà il prestito e farà ritorno al Clermont Foot 63. Di seguito il comunicato del club spagnolo:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il Clermont Foot 63 per il completamento del prestito di Maximiliano Caufriez alla squadra valenciana. Il difensore centrale belga è arrivato al Club nell'agosto 2024 e ha fatto il suo debutto ufficiale con la squadra il 27 ottobre 2024 contro il Getafe CF. Il Club gli augura buona fortuna per le prossime sfide professionali e personali".

I francesi a loro volta hanno già fatto sapere con una nota che il giocatore si trasferirà al Salisburgo:

"Il Clermont Foot 63 comunica la partenza in prestito con opzione di acquisto di Maximiliano Caufriez al Red Bull Salisburgo, club austriaco di D1, per il resto della stagione 2024-2025. Arrivato al Clermont Foot nell'estate del 2022 sotto forma di prestito di un anno dallo Spartak Mosca, ha successivamente firmato un contratto che lo lega al club dell'Auvergne fino a giugno 2026. Prestito al Valencia CF nella Liga spagnola nella prima parte della stagione 2024-2025, Massimiliano non è riuscito a imporsi da titolare con il club spagnolo, giocando solo una partita di campionato. In mancanza di minutaggio, il 27enne difensore avrà l'opportunità di rilanciarsi con il Red Bull Salisburgo, attualmente 5° nella D1 austriaca, impegnato in Champions League e qualificato al Mondiale per club a fine stagione.".