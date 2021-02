Il Valencia presenta Cutrone sul sito ufficiale: "Passione e garra al servizio dell'attacco"

vedi letture

Patrick Cutrone (Como, Italia, 1998) è l'ultimo acquisto del Valencia. Il club spagnolo ha presentato l'attaccante italiano con un lungo articolo pubblicato sul sito ufficiale: "È un attaccante che ci mette passione e che non rinuncia alla fatica per cercare il gol. A soli 23 anni, l'italiano arriva al Mestalla dal Wolverhampton Wanderers in prestito fino alla fine della stagione.

Formatosi nel settore giovanile del Milan, Cutrone ha esordito con la prima squadra rossonera nel maggio 2017 sotto la guida di Vincenzo Montella. La sua esplosione è arrivata l'anno successivo con Gennaro Gattuso come allenatore. Nonostante la sua giovane età e la competizione in attacco, Cutrone si è affermato tra i titolari e ha segnato 18 gol nella stagione 2017-2018 (10 in Serie A, 2 in Coppa d'Italia e 6 in Europa League).

Grazie alle prestazione offerte nel Milan ha ricevuto la convocazione della nazionale italiana. Nel marzo 20108, ha debuttato con la Nazionale di Mancini in un'amichevole contro l'Argentina. Dopo l'esperienza a San Siro, nell'estate del 2019 si è trasferito al Wolverhampton Wanderers ed è stato successivamente ceduto in prestito alla Fiorentina .

L'idolo di Patrick Cutrone è Pippo Inzaghi . È cresciuto celebrando i gol del leggendario attaccante del Milan e osservando le sue mosse. “Mi piaceva Pippo Inzaghi. Ha segnato tanti gol con il Milan”, ha ammesso quando ha segnato il suo primo gol con i rossoneri. Inoltre, ha appreso molto dagli attaccanti con i quali ha condiviso lo spogliatoio, come Gonzalo Higuain. Tra i punti di riferimento di Cutrone ci sono anche Paolo Maldini e Gennaro Gattuso: ha ascoltato i loro consigli per crescere.

Cutrone è cresciuto a Parè (Colverde) un comune in provincia di Como molto vicino al confine con la Svizzera. Ed è un vero idolo per gli abitanti del paese. La sua maglietta autografata è in bella mostra nella Gelateria Arrighi, la piccola gelateria dove si recava ogni pomeriggio con la nonna dopo la scuola e prima di recarsi agli allenamenti.

Il calcio lo porta nel suo DNA. Suo padre Pasquale era un difensore, mentre suo fratello Christopher ha giocato come portiere professionista sia in Italia che in Svizzera".