Il Villarreal trionfa, il Siviglia si congratula: "Chi meglio di Emery per raccogliere il testimone?"

Anche il Siviglia si è congratulato con i connazionali del Villarreal per la vittoria in Europa League. Il club andaluso ha postato un bel messaggio sui propri social, complimentandosi anche con Emery, tecnico che proprio a Siviglia ha vinto per ben tre volte la competizione: "Congratulazioni al Villarreal e ai suoi tifosi per la storica vittoria in Europa League. Chi meglio di Unai Emery e la sua squadra poteva raccogliere il nostro testimone?".