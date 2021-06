Jaume Costa lascia il Villarreal dopo quasi 10 anni: "Non è un addio, ma solo un arrivederci"

Dopo quasi 10 anni Juame Costa lascia il Villarreal. Il terzino classe '88, in scadenza di contratto, lascia il sottomarino giallo dopo 267 partite con la maglia del Villarreal. Attraverso il suo profilo Twttier, il giocatore ha voluto ringraziare il club: "Grazie Villarreal per avermi fatto entrare nella vostra storia. Peccato che il tempo passi così in fretta, ma sono convinto che non è un addio, ma solo un arrivederci. Ovunque andrà porterò sempre nel mio cuore il Villarreal."