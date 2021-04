Jorginho MVP di Porto-Chelsea: "Dobbiamo restare umili, non pensiamo al vantaggio"

Jorginho è stato eletto Player of the match di Porto-Chelsea. Il centrocampista azzurro ha giocato con grande intelligenza tattica e ha firmato l'assist per il primo gol dei Blues, firmato da Mason Mount: "Siamo tutti contenti per questo risultato ma dobbiamo restare umili in vista della sfida di ritorno", ha detto a Uefa.com. "Non dobbiamo pensare di essere in vantaggio, dobbiamo mantenere calma e concentrazione. L'assist? L'ho visto in buona posizione; io ho eseguito un bel passaggio, con la giusta potenza per permettergli di girarsi e calciare. Aver mantenuto la porta inviolata è importante, perché la sensazione dopo aver preso 5 gol non è stata bella, ci ha fatto male. Ma abbiamo imparato dalla sconfitta e sappiamo che difendere bene è fondamentale. Possiamo attaccare con tranquillità se lo facciamo come una squadra".