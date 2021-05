Kane piace al City, Gabriel Jesus al Tottenham: scambio possibile con conguaglio

Harry Kane è l'uomo del momento, almeno per quanto riguarda il calciomercato. L'attaccante del Tottenham ha fatto capire di essere intenzionato a cambiare squadra in estate, per provare finalmente a vincere trofei. Così, sul giocatore si potrebbe scatenare una vera e propria asta: tra i club più interessati c'è il Manchester City, che potrebbe giocarsi una carta importante, ovvero Gabriel Jesus. Il brasiliano piace molto agli Spurs, che potrebbero provare a inserirlo nella trattativa come contropartita, ricavandoci anche un robusto conguaglio.