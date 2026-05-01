Kinsky, l'inferno al Tottenham: "Ci siamo messi in una situazione in cui non vorremmo essere"

Antonín Kinsky ha fatto la sua parte in una vittoria in Premier League, la prima in 16 partite e di cui il Tottenham aveva estremo bisogno, sabato scorso contro i Wolves. Le speranze di salvezza degli Spurs sono state condizionate da un'enorme crisi di infortuni, con Xavi Simons e Solanke ultimi ad aggiungersi alla lista degli indisponibili. Mentre il portiere ceco si è guadagnato una chance a causa dell'intervento per un'ernia subito il mese scorso dal titolarissimo Guglielmo Vicario.

È stata un'opportunità inaspettata per Kinsky, specialmente a poche settimane di distanza dalla prestazione horror contro l'Atletico Madrid in Champions League sotto la guida di Tudor (poi esonerato). Con la fiducia di De Zerbi, dei suoi compagni di squadra e il sostegno dei tifosi degli Spurs, la missione è evitare la retrocessione risalente al 1977. "Sì, la determinazione è enorme. Sentiamo che lo vogliamo, i tifosi lo vogliono, tutti sono dietro di noi e faremo tutto il possibile", ha riflettuto Kinsky in un'intervista a Canal+. "Certamente ci siamo messi in questa situazione in cui non vorremmo essere, ma credo che stiamo facendo le cose giuste per uscirne e credo che abbiamo le qualità per farcela".

Kinsky ha ricevuto la maglia da titolare da RDZ contro il Wolverhampton e ha salvato il Tottenham con due interventi poderosi, da 3 punti vitali in ottica classifica: "Per la parata (su Gomes, ndr), sono felice perché è stato un buon momento alla fine della partita. Sì, sono rimasto calmo e ho fatto quello che dovevo fare", ha detto il secondo portiere degli Spurs. "Sono felice perché questo è stato un momento importante per noi, una partita importante a cinque gare dalla fine. Sappiamo che in ogni partita dobbiamo fare quanti più punti possibile, quindi ovviamente ci siamo riusciti e abbiamo preso i tre punti. Vogliamo continuare così nelle prossime partite".

"Si tratta più che altro di restare equilibrati, essere concentrati sulla parte offensiva del gioco se hai la palla per il 70% del tempo o qualcosa del genere, e poi dietro essere compatti e pronti per ogni contropiede", ha spiegato Kinsky. "Penso che l'abbiamo fatto bene, specialmente nel primo tempo. Il secondo tempo poteva andare meglio e penso che queste siano le cose che possiamo portarci nella prossima partita".