Atletico Madrid, Simeone sul cambio di Kinsky: "Nella mia carriera mai visto niente del genere"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha analizzato con la consueta intensità la sfida al Tottenham, ricca di colpi di scena, sottolineando la capacità della squadra di indirizzare gli eventi a proprio favore: "Abbiamo forzato affinché accadessero cose positive e queste sono arrivate. Nel primo tempo avremmo potuto essere più cattivi, il gol che ci hanno segnato potevamo risolverlo meglio a livello difensivo. Siamo arrivati al secondo tempo dove Oblak salva il 4-2 e noi passiamo al 5-1. Poi ci hanno segnato il 5-2 e ci resta un risultato importante per l'Inghilterra. Al ritorno bisognerà sicuramente soffrire".

Pensiero già alla sfida di ritorno

"Si soffrirà di sicuro, come in tutte le partite in Europa. Avevamo bisogno di continuare con la stessa intenzione dell'avvio; credo che la squadra abbia fatto una buona gara in termini di produzione offensiva, ha forzato gli eventi e ci portiamo a casa una vittoria importante che poteva essere anche più ampia".

Interpellato sul cambio del portiere avversario Kinsky al 17', Simeone ha glissato: "A livello professionale non avevo mai visto una cosa simile. Non è un problema mio, riguarda loro, il loro allenatore e il portiere; noi pensiamo a noi stessi, non alle decisioni altrui".

Su Griezmann ha aggiunto: "Voglio sempre il meglio per lui. Spero che finisca nel modo migliore questa stagione che si sta rivelando fantastica. Abbiamo bisogno di lui così com'è in questo momento: per visione di gioco, talento e corsa; ci serve esattamente in questa condizione".