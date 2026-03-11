"Tudor gli ha ucciso la carriera". Schmeichel difende Kinsky: "Tutti commettono errori"

Peter Schmeichel, ex portiere e oggi opinionista per CBS Sports Golazo, ha commentato ieri la disastrosa prova di Kinsky e del Tottenham: "Mi dispiace davvero moltissimo per lui. Tutti commettono errori, ma Tudor lo ha gettato nella mischia e, chiaramente, la sua prestazione sta costando alla squadra ogni possibilità di vittoria. Non che il Tottenham ne avesse molte, intendiamoci: è stata una prestazione terribile", ha commentato Schmeichel. "Ma quando succede questo, quando guardi l'orologio e vedi il minuto 14:55, cosa fa Igor Tudor? Lo sostituisce. Questa scelta avrà ripercussioni per il resto della sua carriera».

"Chiunque d'ora in poi assocerà il suo nome a questa serata"

Secondo Schmeichel, la decisione di Tudor non è stata solo una mossa tattica, ma un atto psicologicamente devastante: "Questo sarà un momento che chiunque nel mondo del calcio ricorderà ogni volta che vedrà o sentirà il suo nome. Come allenatore fai le tue scelte, d'accordo, le cose non stavano andando per il verso giusto ed eri sotto 3-0, ma non c'era alcuna possibilità che questa squadra rimontasse comunque. Dovevi restare con lui, o almeno aspettare l'intervallo".

"Tudor gli ha ucciso la carriera"

Ancora il portiere danese: "Quello che ha fatto Tudor, per me, è avergli assolutamente ucciso la carriera. Ci vorrà qualcosa di straordinario per riuscire a superare un colpo del genere".