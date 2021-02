Koeman: "Solo Messi può decidere il suo futuro. Abbiamo bisogno di lui e io lo vedo contento"

vedi letture

"Solo Leo può decidere il suo futuro. A me ovviamente piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e fosse felice. Perché se Leo è contento come lo è adesso dà grande qualità alla squadra e noi abbiamo bisogno di lui. Il futuro è nelle sue mani". Mister Ronald Koeman ha parlato così del futuro di Lionel Messi, attualmente in scadenza di contratto col Barcellona, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida col Betis in campionato.