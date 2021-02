Koeman sul possibile anno in bianco del Barça: "La colpa è sempre dell'allenatore, lo accetto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Siviglia, mister Ronald Koeman ha commentato così la possibilità di chiudere l'anno in bianco: "Se non vinci o perdi, la colpa è sempre dell'allenatore. Io lo accetto e ne prendo atto, ma penso a vincere domani, non a perdere". E sulla doppia sfida ravvicinata coi biancorossi di Lopetegui, tra campionato e Copa del Rey, il tecnico del Barcellona ha aggiunto: "Sono due partite importanti, quella di domani per il campionato e quella di mercoledì per la coppa. Dobbiamo provare a vincerle entrambe perché ne LaLiga bisogna continuare a mettere pressione a chi ci sta davanti in classifica, mentre in Copa del Rey serve rimontare la sconfitta per 2-0 dell'andata".