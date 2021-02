Koeman torna sulla disfatta col PSG: "Non è mica finito il mondo, possiamo ancora passare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Cadiz, mister Ronald Koeman ha raccontato le condizioni del suo Barcellona dopo la disfatta di Champions League col Paris Saint-Germain: "È sempre utile avere una partita immediatamente successiva a una sconfitta, vogliamo dimostrare che possiamo fare molto meglio di così. In campionato stiamo facendo un buon percorso e dobbiamo andare avanti. Ci serve una reazione, ma il mondo non è finito dopo il ko col PSG. Mi auguro che possiamo uscirne più forti".

Crede ancora nel passaggio del turno?

"Siamo ancora in lizza per tutte e tre le competizioni. La Champions si è fatta difficile, ma possiamo passare il turno, così come possiamo rimontare in Copa del Rey col Siviglia. Non sono così negativo, noi siamo il Barcellona".