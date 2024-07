Ufficiale L'AEK Atene blinda un nazionale svedese. Rinnovo fino al 2028 per Niklas Eliasson

L'AEK Atene ha annunciato la firma di un nuovo contratto da parte di Niklas Eliasson. Il laterale di centrocampo classe 1995, nazionale svedese, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato ufficiale del club greco: "Niklas Eliasson si è unito all'AEK Atene nell'estate del 2022 ed è stato un membro chiave della squadra che ha raggiunto il double nella stagione 2022-23, mentre la scorsa stagione ha completato una stagione ancora più impressionante in termini di prestazioni personali. In totale, l'ala ha vestito la maglia della squadra in 77 partite in tutte le competizioni, segnando 8 volte e fornendo 21 assist".

