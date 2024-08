Ufficiale L'Ajax fa spazio per Rugani: il difensore croato Medic ceduto in prestito al Bochum

Daniele Rugani sta per arrivare alla corte di Francesco Fariolo e così l'Ajax libera spazio in rosa per il difensore italiano. A salutare la società di Amsterdam è Jakov Medic, che si trasferisce in prestito al Bochum fino alla fine della stagione.

Medic, classe 1998, ha giocato a lungo in Germania, dove approdò nel 2018. Norimberga, Wehen Wiesbaden e St. Pauli sono state le sue squadre prima del passaggio in Olanda, un anno fa, per 3 milioni. Con i lancieri, in una delle annate più complicate della storia recente del club, ha disputato 9 partite mettendo anche a segno una rete.