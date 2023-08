ufficiale Ajax, il rimpiazzo di Timber arriva dalla B tedesca. Preso Medic

L'Ajax chiude per un nuovo difensore centrale, che avrà il compito di non far rimpiangere Jurrien Timber, passato quest'estate all'Arsenal. Il club olandese ha annunciato negli scorsi minuti l'acquisto di Jakov Medic, difensore centrale classe 1999 che arriva in Olanda dalla Serie B tedesca, dal St. Pauli.

Medic ha format un contratto fino al giugno 2028 e arriva in rosa dei lancieri per un esborso economico di circa tre milioni. Già sbarcato in Olanda, nelle prossime ore sarà già a disposizione del nuovo tecnico e conoscerà i compagni.