L'aneddoto di Meunier: "Feci un fallo ad Hazard che si infortunò. Allora Florentino..."

vedi letture

L'avventura in Spagna di Eden Hazard con la maglia del Real Madrid è stata costellata da tantissimi infortuni, che non hanno permesso al belga di mostrare le grandi cose fatte vedere in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Il presidente del Real, Florentino Perez, da sempre pensa che la serie di infortuni di Hazard sia nata da una partita tra il Real e il PSG del novembre 2019, in cui il belga uscì infortunato dopo un brutto fallo del connazionale Meunier. E proprio Thomas Meunier, oggi al Borussia Dortmund, ha raccontato un aneddoto di quella serata a RTBF: "Dopo la partita, ero nel tunnel degli spogliatoi e incontrai Florentino Perez. Mi sono avvicinato e mi sono presentato, dicendogli 'piacere'. Allora lui iniziò a parlarmi in francese, ma io non sapevo lui parlasse francese. Mi ha risposto: 'Piacere?!? Ti rendi conto che mi hai infortunato Hazard? E ora mi dici piacere?'. Allora gli risposi che non era colpa mia se Hazard si era fatto male, ma lui continuò a dirmi che ero stato io a fargli male".