Al Leeds si chiude un'era: l'attaccante Patrick Bamford lascia dopo sette anni
Il Leeds United ha annunciato l’addio di Patrick Bamford, che lascerà il club dopo aver raggiunto un accordo consensuale. L’attaccante inglese saluta Elland Road dopo sette stagioni indimenticabili, due titoli conquistati e due promozioni, entrando di diritto nella storia recente dei Whites.
Arrivato dal Middlesbrough nel 2018, Bamford ha indossato con orgoglio la maglia numero 9, diventando ben presto un idolo per i tifosi. Il suo primo gol arrivò già all’esordio da titolare, in Coppa di Lega contro il Bolton, mentre la sua prima rete in campionato arrivò sempre contro lo stesso avversario. Dopo una prima stagione chiusa in doppia cifra, la vera svolta arrivò nel 2019/20. Nonostante l’interruzione dovuta alla pandemia, Bamford realizzò 16 reti, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Premier League dopo 16 anni di assenza. L’anno successivo, a 26 anni, disputò la sua miglior annata: 17 gol in campionato, una tripletta memorabile all'Aston Villa e la chiamata in Nazionale, con il debutto sotto la guida di Gareth Southgate.
Negli anni successivi ha continuato a essere un punto di riferimento, contribuendo alla nuova promozione in Premier League conquistata la scorsa stagione. Fuori dal campo, Bamford si è distinto per il suo impegno sociale e la vicinanza alla comunità locale, partecipando a numerose iniziative benefiche e legandosi profondamente ai tifosi. Il Leeds lo saluta come una figura storica del club.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30