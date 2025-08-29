Ufficiale West Ham, arriva Mateus Fernandes dal Southampton: "Club enorme, sono felice"

Colpo del West Ham, che ha annunciato l’ingaggio del giovane centrocampista portoghese Mateus Fernandes. Il 21enne arriva dal Southampton con un contratto quinquennale, dopo aver impressionato con la maglia dei Saints. Gli Hammers hanno pagato 44 milioni di euro.

Prodotto del vivaio dello Sporting CP, Fernandes è anche nazionale Under 21 portoghese. La sua capacità di combinare contributo difensivo, creatività e qualità tecniche lo ha reso uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Nella scorsa stagione è stato tra i migliori della Premier League per azioni difensive e si è distinto come uno dei centrocampisti più completi della massima divisione inglese.

Il tecnico Graham Potter ha sottolineato l’importanza del colpo di mercato: "Mateus ha mostrato grande maturità e carattere nonostante la giovane età. L’esperienza accumulata con il Southampton lo rende pronto a darci una dimensione diversa in mezzo al campo e siamo felici di averlo con noi". Lo stesso Fernandes ha espresso entusiasmo per il trasferimento: "Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare per il West Ham. È un club enorme: il progetto, lo stadio, la città, tutto è fantastico. Voglio provare a giocare un buon calcio, dare il massimo ogni giorno e aiutare la squadra".