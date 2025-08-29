Ufficiale Colpo di prospettiva per il Maiorca: arriva l'attaccante Jan Virgili dal Barcellona

Il Maiorca ha annunciato l’ingaggio di Jan Virgili, giovane attaccante catalano nato a Vilassar de Mar il 26 luglio 2006. Il 19enne, costato 3 milioni di euro, ha firmato un contratto di cinque stagioni (fino al 30 giugno 2030) e rappresenta uno degli investimenti più importanti in chiave futura per il club delle Baleari.

Virgili arriva dal Barcellona, che lo aveva prelevato nell’estate 2024 dal Gimnàstic de Tarragona. Con il Juvenil A blaugrana ha disputato 33 partite tra campionato, UEFA Youth League e Copa del Rey, realizzando sette reti. A gennaio ha esordito con il Barça Atlètic e da allora ha collezionato 17 presenze (otto da titolare), mettendo a referto quattro gol e due assist. Il talento spagnolo ha svolto la pre-season con la prima squadra del Barcellona e, più recentemente, è stato protagonista nella finale della Coppa Intercontinentale Under 20, andando anche a segno. Inoltre, ha partecipato all’Europeo Under 19 con la maglia della Spagna, confermando il suo status di prospetto emergente.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Mallorca, Virgili ha espresso entusiasmo: "Sono molto emozionato e non vedo l’ora di esordire in Primera División. Ho parlato con l’allenatore, che mi ha dato fiducia, e spero di ripagarla in campo. Mi considero un giocatore rapido, con uno contro uno, mi piace puntare l’avversario e creare occasioni. Neymar è sempre stato il mio idolo, ma cerco di imparare da tutti".