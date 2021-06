L'Everton si avvicina a Nuno Espirito Santo: trattativa avanzata con il manager portoghese

L'Everton è ancora alla ricerca del successore di Carlo Ancelotti, passato al Real Madrid, ma nelle ultime ore avrebbe fatto dei passi in avanti importanti per Nuno Espirito Santo. A scriverlo è il Guardian, secondo cui la trattativa per l'ex allenatore del Wolverhampton sarebbe in stato avanzato. Servirà ancora un po' di tempo, perché ci sono diversi dettagli da limare, compresi quelli legati allo staff del portoghese.