Ufficiale Brentford, il danese Roerslev si congeda a titolo definitivo accasandosi al Southampton

Il Southampton annuncia l'acquisto di Mads Roerslev dal Brentford. L'esterno destro, nazionale danese di 26 anni, ha firmato un contratto di quattro anni. Di seguito il comunicato ufficiale dei Saints.

Il comunicato ufficiale del Southampton

"Il Southampton Football Club è felice di annunciare l'acquisto di Mads Roerslev dal Brentford con un contratto quadriennale.Internazionale danese, Roerslev ha segnato al suo debutto con la prima squadra del FC Copenhagen all'età di 17 anni nel 2016, per poi trasferirsi al Brentford tre anni dopo. Durante la sua permanenza con i Bees, ha contribuito alla promozione in Premier League nel suo secondo anno, un campionato in cui ha collezionato 22 presenze e fornito un assist nel 2-0 contro lo Swansea nella finale dei play-off di Championship del 2021. Giocatore di destra, utilizzato principalmente come terzino o ala, Roerslev ha disputato 94 partite in Premier League nelle ultime quattro stagioni, aiutando il Brentford a stabilirsi come una squadra di prima fascia, con un totale di 146 presenze con i Bees. Roerslev, che ha anche debuttato con la nazionale maggiore della Danimarca a novembre 2024, ha trascorso la seconda metà della stagione 2024/25 in prestito al Wolfsburg in Bundesliga".

Le parole del direttore tecnico del Southampton, Johannes Spors

"Mads arriva da noi con molta esperienza, sia in Premier League che in Championship. Sa cosa serve non solo per conquistare la promozione, ma anche per consolidarsi ai massimi livelli. A 26 anni, è nel momento giusto per aiutarci a breve termine e anche nei prossimi anni".

Le parole di Mads Roerslev

"Sono un ragazzo felice, molto entusiasta di iniziare. Ho parlato molto bene con l'allenatore e sono venuto qui per giocare. Vedo il Southampton come una squadra che controlla molte partite, lavora sodo e si adatta al mio modo di giocare. C'è stata una sensazione positiva su tutto".