Ufficiale L'Osasuna blinda il suo portiere: Sergio Herrera ha prolungato fino al 2028

Sergio Herrera, portiere di 32 anni che vanta 230 presenze con l'Osasuna, ha prolungato il suo contratto, firmando così un nuovo accordo. Di seguito tutti i dettagli nel comunicato della società spagnola:

"Il Club Atlético Osasuna e Sergio Herrera hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto del portiere del Burgos fino a giugno 2028. L'accordo estende di altre due stagioni il suo attuale contratto, che sarebbe scaduto al termine della stagione in corso. Allo stesso modo, la clausola rescissoria del giocatore dell'Atlético è fissata a 20 milioni di euro con LALIGA EA Sports, rispetto ai 14 milioni di euro del suo precedente contratto. Domani, martedì, il giocatore terrà una conferenza stampa allo stadio El Sadar, accompagnato dal direttore sportivo del club, Braulio Vázquez.

Sergio Herrera Pirón (5 giugno 1993; Miranda de Ebro, Burgos) è arrivato al Club Atlético Osasuna nell'estate del 2017 dalla Sociedad Deportiva Huesca, dove era diventato il portiere di successo nella Liga SmartBank. In precedenza ha fatto carriera nel Deportivo Alavés prima di acquisire esperienza in Seconda Divisione B con club come Club Deportivo Laudio e Sociedad Deportiva Amorebieta. Da quando è entrato a far parte del club, è diventato uno dei pilastri della squadra e una testimonianza della crescita del club dalla Segunda División, dove militava al suo arrivo a Pamplona, fino all'attuale posizione nella massima serie. Ha già giocato 230 partite con l'Osasuna ed è a sole due partite dal superare Javier Vicuña e diventare il secondo portiere con più presenze nella storia. Solo Roberto Santamaría lo supera con 291, un numero che è alla sua portata dopo il rinnovo del contratto fino al 2028. Portiere carismatico sia dentro che fuori dallo spogliatoio, Sergio Herrera resterà al club per altre tre stagioni, in quello che rappresenta un rinnovamento strategico per la squadra biancorossa".