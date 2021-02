Osasuna, Sergio Herrera incubo del Levante: è il secondo rigore parato in questa stagione

Non solo Ante Budimir. Anche Sergio Herrera è stato decisivo per la vittoria dell’Osasuna contro il Levante. Come riportato da Opta, il giocatore è il primo portiere nella Liga a parare un rigore a due diversi giocatori della stessa squadra in due diverse partite e in una singola stagione. È la prima volta nel XXI secolo. La prima volta lo aveva parato a Roger Martì, stavolta invece a José Luis Morales. Un vero e proprio incubo per il Levante. Il Levante è tra l’altro, assieme al Milan e al Metz, la squadra a cui sono stati parati più calci di rigore, ben tre in questa stagione.