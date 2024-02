Ufficiale L'Osijek riscatta Duarte. Lascia definitivamente la Reggiana senza averci mai giocato

Sì è conclusa definitivamente l'avventura italiana di André Duarte. Il difensore portoghese che in estate si era trasferito a titolo temporaneo dalla Reggiana all'Osijek è stato ufficialmente riscattato dal club croato: per l'ex calciatore dell'FCU Craiova contratto valido fino al 30 giugno 2026.

"Sono molto felice di restare a Osijek per altri due anni! Continuerò a fare il mio lavoro come prima, cercherò sempre di essere ancora migliore in campo. Spero che insieme come squadra riusciremo a ottenere più di quanto ottenuto finora", ha detto il calciatore dopo la firma. Duarte lascia la Reggiana senza aver mai debuttato con la maglia della squadra emiliana.