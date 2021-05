La Bundes vuole strappare al City un altro giovane talento: Nmecha, oggi re del gol in Belgio

La Bundesliga vuole strappare al Manchester City un altro giovane talento. Come riporta The Boot Room, le big tedesche avrebbero infatti messo nel mirino il giovane attaccante dei Citizens Lukas Nmecha, attualmente in prestito all'Anderlecht in Belgio con buoni, anzi ottimi, risultati.

L'attaccante classe '98 in questa stagione ha finora realizzato ben 18 gol in 38 partite, attirando non a caso pure l'interesse delle concorrenti dirette del City in Inghilterra.