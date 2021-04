LA Galaxy, pronto il colpo Kevin Cabral: 5 milioni al Valenciennes e quinquennale al classe '99

Secondo quanto riferito da France Football il Los Angeles Galaxy ha trovato l’accordo con il Valenciennes per il trasferimento dell’attaccante Kevin Cabral grande protagonista in questa stagione con dieci reti e cinque assist in 32 presenze. Il classe ‘99 si trasferirà negli USA per una cifra attorno ai 5 milioni di euro e firmerà un contratto fino l 2026 diventando uno dei trasferimenti più importanti nella storia del club francese.