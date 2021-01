La neve colpisce ancora: rinviato il match di Ligue 2 tra Valenciennes e Paris FC

La neve continua a creare disagi in giro per l'Europa, con conseguenze anche per quel che riguarda il campo. Come riportato dal sito ufficiale della Ligue 2, il match previsto che oggi tra Valenciennes e Paris FC è stato rinviato a data da destinarsi per decisione dell'arbitro.