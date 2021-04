"La nuova Champions? Non mi piace". Rivedi Tuchel alla vigilia di Real Madrid-Chelsea

vedi letture

"Ho tanti dubbi sul nuovo format della Champions League, ci vedo soltanto partite in più da giocare. Il nostro calendario è già pieno di impegni. Non vedo come la cosa possa esaltarmi. La discussione della Superlega ha fatto passare in secondo piano la nascita della nuova Champions League. Hanno per caso chiesto un parere agli allenatori? Non credo. Hanno chiesto un parere ai giocatori? Non credo. Non sono per niente felice della nuova Champions, ma nessuno mi ha nemmeno chiesto nulla a riguardo". Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, intervenuto un conferenza stampa alla vigilia della sfida col Real Madrid, ha espresso i suoi dubbi riguardo alla nuova formula della Champions League.