La protesta della Norvegia contro il Qatar: "Diritti umani, dentro e fuori dal campo"

vedi letture

"Diritti umani - Dentro e fuori dal campo". I giocatori della Norvegia sono scesi in campo a Gibilterra per giocare la partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il riferimento è ai fatti che stanno avvenendo in Qatar nella preparazione del Mondiale dove, come emerso da un'inchiesta del Guardian oltre 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando la macchina organizzatrice si è attivata, con la costruzione di stadi e infrastrutture. Il ct Stale Solbakken aveva anticipato un gesto concreto in merito. In Norvegia si sta discutendo se boicottare o meno l'evento, il che sarebbe qualcosa di clamoroso a maggior ragione considerando che il paese scandinavo sta vedendo crescere una generazione di grandi giocatori come mai si era visto prima.