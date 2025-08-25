Ufficiale
Como, arriva un attaccante dalla Juventus per la squadra Primavera. Ecco Amadio
TUTTO mercato WEB
Nuovo acquisto per il Como, che rinforza la propria formazione Primavera con un nuovo attaccante preso dalla Juventus. Ufficiale l'approdo in riva al lago di Alex Amadio, classe 2008 preso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Vecchia Signora. Ufficiale il deposito del contratto temporaneo in Lega Serie A.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Serie C
Calcio femminile