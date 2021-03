La Romania di Mutu fuori dall'Europeo U21 da imbattuta: "Tutto per colpa di una traversa..."

La traversa al quinto minuto di Alex Matan "ha cambiato la partita". E' il what if di Adrian Mutu, ct della Romania Under 21, che dopo lo 0-0 contro i pari età della Germania è uscito dalla fase a gironi dell'Europeo. Pur a pari punti, è stata decisiva la differenza reti. "Ci è mancato Ganea davanti, il mio è un pressing offensivo e lui e Costache ci sono mancati. Ci siamo adattati con Petre, è un tipo di giocatore diverso. E' stata una bellissima esperienza, non posso dire che è stata una sconfitta. Siamo imbattuti in fondo...".