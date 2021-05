La stagione rischia di essere un flop, ma il PSG sogna in grande: Messi con Neymar e Mbappé

Il Paris Saint-Germain potrebbe restare clamorosamente a mani vuote. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Pochettino deve sperare in un passo falso del Lille in campionato e deve conquistare anche la finale di Coupe de France. Nonostante questo "rischio", il club parigino continua a sognare in grande e secondo Le Parisien ha un pensiero fisso: Lionel Messi.

Il quotidiano spiega che Leonardo ha fissato tre obiettivi per la prossima campagna acquisti: una stella, un centrocampista e un terzino destro. E la stella sarebbe appunto il fuoriclasse argentino del Barcellona, senza rinunciare agli altri due fenomeni della rosa, ovvero Neymar e Kylian Mbappé. Per il club parigino, infatti, il trio delle meraviglie sarebbe sostenibile dal punto di vista finanziario. Tuttavia, ci sono ancora molti tasselli da sistemare, su tutti i rinnovi del brasiliano e del francese. Nel caso Messi non accetti la proposta, l'alternativa sarebbe Mohamed Salah, esterno offensivo del Liverpool.

Per il centrocampo si profila invece un duello con il Barcellona per Georginio Wijnaldum, 30enne olandese in scadenza con i Reds, ma si segue anche Eduardo Camavinga, giovane talento del Rennes. A destra l'uomo giusto per raccogliere il testimone di Florenzi (che non resterà) è Serge Aurier del Tottenham.