LaLiga, all'Eibar non basta il gol del portiere. Doppietta di Suarez e l'Atletico vola a +7 sul Real

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Atlético Madrid. Arriva un sofferto 2-1 sul campo del'Eibar. Sono i baschi a predersi inizialmente la scena conquistandosi un calcio di rigore. A presentarsi, a sorpresa, il portiere Marko Dmitrovic. Il serbo è freddo e spiazza il collega Oblak. L'ultima rete realizzata da un estremo difensore nel massimo campionato spagnolo risale al febbraio 2011, con gol di Dani Aranzubia in favore del Deportivo sul campo dell'Almeria. Ed è il primo su calcio di rigore dal marzo 2003, quando Nacho Fernandez segnò per il Las Palmas contro l'Athletic. Al 40' Luis Suarez firma il pari e a un minuto dalla fine firma il sorpasso su calcio di rigore, peraltro da conquistato, beffando Dmitrovic con lo scavetto. 11° centro in campionato e il capocannoniere Messi è agguantato. Atlético che sale a +7 sul Real Madrid con i colchoneros che hanno una partita in meno dei cugini.