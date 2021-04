LaLiga, pari tra Real Valladolid e Cadice: il club di Ronaldo resta in zona retrocessione

Un gol a testa, uno per tempo, ed ecco che la posta vien divisa. Real Valladolid e Cadice non si fanno male, il match valevole per la trentaduesima giornata de LaLiga si chiude in parità. Padroni di casa in vantaggio con Plano al 14', raggiunto nella ripresa da Cala. Il Valladolid resta in zona retrocessione, mentre il Cadice sale a 37 punti in classifica, +8 proprio sul Real.

CLASSIFICA:

Atletico Madrid 73

Real Madrid 70

Barcellona 68*

Siviglia 67

Real Sociedad 50

Real Betis 49

Villarreal 49

Granada 42*

Osasuna 40

Athletic Club 38*

Celta Vigo 38

Levante 38**

Cadice 37**

Valencia 35

Fetafe 21

Elche 30**

Alaves 30

Real Valladolid 29

Huesca 27

Eibar 23

*una partita in meno

**una partita in più