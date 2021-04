LaLiga, Real Sociedad-Celta 2-1: rimonta basca, succede tutto nel primo tempo

Successo della Real Sociedad sul Celta Vigo nel 31° turno di Liga. 2-1 il finale, succede tutto nel primo tempo, con i galiziani avanti grazie a Hugo Mallo e i baschi che la ribaltano grazie alle reti di Portu e Januzaj su rigore. In mezzo un errore dal dischetto di Isak. Con questo successo la Real consolida il settimo posto in classifica che varrebbe qualificazione in Confererence League. Celta undicesimo, troppo lontano sia per le aspirazioni europee sia per rischiare la retrocessione.