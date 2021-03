Lallana racconta l'esperienza con il Covid: "È stato brutto, mi sono dovuto ricostruire fisicamente"

vedi letture

Adam Lallana, ex centrocampista del Liverpool e oggi in forza al Brighton, ha raccontato ai microfoni di Sky Sports la sua esperienza con il Covid, che l'ha costretto a rimanere ai box per diverse settimane nel mese di gennaio: "È stato piuttosto brutto. Sono stato costretto a letto per una settimana, rimanendo in isolamento da solo nel mio appartamento a Hove per due settimane e mezzo, e questo mi ha completamente spazzato via. Ho dovuto ricostruirmi fisicamente da zero - ha proseguito Lallana -, non si sta fermi per così tanto tempo nemmeno in estate. Ma gradualmente sto recuperando la forma".