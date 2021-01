Lamela convocato per domani? Mourinho: "E' disponibile ma devo ancora decidere"

Ancora indecisione circa la disponibilità di Erik Lamela per la sfida di domani contro il Fulham. A riguardo ha parlato José Mourinho in conferenza: "Se è disponibile? Lo è ma non lo so, ma penso che tu capisca cosa voglio dire. Può essere convocato per domani, può. Legalmente può farlo, ma ho ancora una decisione da prendere".