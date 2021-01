Laporta bacchetta il PSG: "Non è corretto annunciare l'interesse per Messi a metà stagione"

Ai microfoni di TVE, Joan Laporta ha apertamente accusato il PSG di destabilizzare l'ambiente, riferendosi alle recenti dichiarazioni sul futuro di Messi: "Ho letto che il PSG non se la passa bene e dovremo capire se possono realmente farsi carico di questo investimento. Ma in ogni caso chiederei loro di non destabilizzare il Barcellona, così come abbiamo sempre fatto noi. Non trovo corretto che annuncino l'intenzione di ingaggiare Messi a metà stagione".