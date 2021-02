Le aperture in Inghilterra - Fernandes è the BRUtal one. Toh, chi si rivede: Bale!

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, si parla principalmente della vittoria del Manchester United in Europa League in casa della Real Sociedad. Red Devils trascinati da una doppietta di un grande Bruno Fernandes. Spazio anche al ritorno del redivivo Gareth Bale, in gol ieri nel successo del Tottenham nel 4-1 in casa del Wolfsberg. Solo 1-1 invece tra il Benfica e l'Arsenal nel match giocato allo Stadio Olimpico di Roma.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Bale strikes back"

Daily Express: "Now make it count"

Star Sport: "Brutal one"

Mirror Sport: "Brute force"