Le aperture in Inghilterra - Il Liverpool ignora Klopp. Guardiola, messaggio al calcio

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 23 gennaio 2021, si parla ancora del ko del Liverpool in casa con il Burnley e dei problemi per Klopp. Il tecnico avrebbe chiesto a gran voce l'acquisto di un difensore dopo i tanti infortuni che hanno caratterizzato questa prima di stagione, ma stando alle parole dello stesso allenatore, il club avrebbe ignorato la sua richiesta. Intanto Pep Guardiola manda un messaggio alla Premier e alla FA: "Superlega? Meglio migliorare i campionati e ridurre il numero delle squadre". E poi l'orgoglio di Solskjaer e del ritorno dello United.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Times Sport: "Guardiola: 'We need fewer teams'"

Star Sport: "We're the big shots now"

Daily Express: "I'm not bawl boy"