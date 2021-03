Le aperture in Inghilterra - Klopp, nein alla Germania. Cambia il futuro di Aguero e Cavani

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, si parla principalmente del futuro di Jurgen Klopp. Il tecnico non vuole lasciare il Liverpool e dice 'nein' a un ruolo da commissario tecnico della Germania. Spazio poi al futuro di Cavani: il papà ha parlato della volontà dell'uruguaiano di lasciare lo United e l'Inghilterra. Mentre sull'altra sponda di Manchester, Pep Guardiola spera di poter convincere Sergio Aguero, in scadenza, a restare al City.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Haaland at the double for the Dortmund"

Daily Express: "Klopp: 'I won't run out on Reds

Star Sport: "Nein"

Mirror Sport: "Nein, nein, nein"