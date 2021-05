Le aperture in Portogallo - Derby da pazzi, il Benfica batte lo Sporting campione per l'onore

Lo Sporting CP, già campione di Portogallo, cade in uno scoppiettante derby contro il Benfica. Finisce 4-3 il "Derby da pazzi" di Lisbona, come titola in prima pagina Record, nel segno di Seferovic su tutti. Una vittoria "Per l'onore", scrive invece A Bola.